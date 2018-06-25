«Закроет небо от врага»: Порошенко передал ВСУ новую военную технику

25.06.2018 12:31

Вооруженные Силы Украины получили новейшие образцы военной техники, которые помогут защитить небо от противника.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил: «Высокотехнологичное военное производство НПК „Искра“ базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станции в формате 3D».

Глава государства отметил, что ВСУ уже получили новые образцы техники: «Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным Силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага».

Источник: https://donpress.com