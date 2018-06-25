Последние новости раздела
- В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО10:05
- Будет только хуже: украинцев предупредили о погодном апокалипсисе09:35
- Украинцы увидят Кровавую Луну09:20
- Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате09:05
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- В Харькове расстреляли целую семью08:10
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Погром лагеря ромов и убийство в Львовской области, - реакция Совета Европы07:25
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
«Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»
25.06.2018 08:30
На Луганщине бойцы ВСУ и «третья сила» жестко ответила боевикам «ЛНР» на провокационные обстрелы.
Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети сообщил, что силы ООС ударили по всех направлениям с которых велись атаки оккупантов.
Так, Мысягин написал: «Позавчера ночью в районе поселков Желобок, Новотошковка, Крымское и окрестностях, лопнуло терпение у ВСУ и „Третьей силы“. Долго и массивно работали, причем одновременно сразу по нескольким направлениям. По всем целям, откуда до этого велись обстрелы наших позиций. Массивно и максимально жестко пошла ответка».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ЛНР, обстрелы
Читайте также:
- Волонтёр о ситуации в донбасских «республиках»: «Будет плохо. И даже хуже, чем вы думаете»
- Война в Украине: каждый день, каждый месяц создают пропасть между людьми, живущими по разные стороны линии разграничения
- Мнение: через месяц Россия начнет сворачивать войну на Донбассе
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- За минувше сутки боевики 52 раза открывали огонь, ранены двое бойцов АТО (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО10:05
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- Будет только хуже: украинцев предупредили о погодном апокалипсисе09:35
- Украинцы увидят Кровавую Луну09:20
- Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате09:05
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- В Харькове расстреляли целую семью08:10
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Погром лагеря ромов и убийство в Львовской области, - реакция Совета Европы07:25
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие