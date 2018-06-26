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Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
Темы Донбасса и Крыма начали угасать уже в конце прошлого года, в этом году о них почти не говорят в РФ, по этой причине Кремль будет стараться переключить внимание общественности с внутриполитической игры на новый международный конфликт. Об этом заявил обозреватель и гражданский активист Антон Орехъ, передает "Диалог.UA".
Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы победить в двухчасовой войне против маленькой страны НАТО. Он сообщил, как только спрос на Крым и Донбасс окончательно закончится, что произойдет довольно скоро, Москва вынуждена будет искать новые громкие темы для разговора, чтобы отвлечь рядовых россиян от пенсионной реформы, повышения цен на бензин и прочих проблем РФ.
Активист убежден, что новой жертвой Кремля могут стать страны Балтии, которые НАТО может не успеть защитить и оперативно отреагировать на российскую атаку. По его словам, Путин не станет лезть в незнакомый регион и может зайти в Балтию под тем же предлогом, что и в Украину. Орехъ добавил, эта угроза вполне реальна и очевидна, разница с 2014-м лишь в том, что тогда никто не мог предположить, как поведет себя Путин, а теперь его планы приблизительно понятны Западу.
Военные эксперты Североатлантического Альянса спрогнозировали возможный результат первых дней войны: согласно результатам, силы НАТО потеряют большое количество времени из-за плохих дорог, к которым так привыкли россияне.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, война, НАТО, конфликт, РФ
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- Прямой вооруженный конфликт между РФ и Украиной неизбежен?17:04
- Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора16:45
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО16:25
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"16:07
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