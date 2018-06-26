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Прямой вооруженный конфликт между РФ и Украиной неизбежен?
Анализируя слова Игоря Стрелкова, одного из террористов «ДНР», о том, что «прямой вооруженный конфликт между РФ и Украиной неизбежен, и надо подходить к этому прямо и открыто» стоит отметить, что РФ проиграет эту войну, сообщает news.dn.ua.
В случае широкомасштабного наступления РФ на Украину Путин уже не сможет скрывать «ихтамнетов», как он делает это на протяжении 4-х лет. Для вторжения ему потребуются уже все ресурсы армии. Это будут большие потери среди русских военных. Гробы пойдут тысячами с Украины в РФ.
Не стоит забывать о том, что Путин под предлогом «русского мира» пытается восстановить Советский союз. Последствия «русского мира» навсегда отбило украинскому обществу охоту «слияния с братским народом» России.
На данный момент РФ понимает, что ее широкомасштабное вторжение в Украину приведет к жестокой войне, войне за каждый дом и не только на востоке, а в целом по всей территории страны.
Если еще в 2014 году украинская армия была почти разрушена, то сейчас это уже не просто патриоты, но и профессионалы своего дела, которых закалила война.
В начале российско-украинской войны, украинцы показали множество примеров как без возможностей и ресурсов можно победить врага. За все эти годы армия Украины поднялась на высокий уровень, укрепилось морально-психологическое состояние военнослужащих, возросла и укрепилась обороноспособность армии.
На сегодняшний день в украинской армии стало больше ресурсов и возможностей для обороны границ. Никаких надеж на развал армии или даже на массовую сдачу в плен, как надеются в РФ, и речь не может идти. По сравнению с россиянами, которые воюют за деньги на чужой территории, украинцы защищают свою землю от навала врагов.
Сама идея мобилизации российского населения для войны в Украине и огромные жертвы, которые готов понести Путин ради завоевания Украины вообще не популярна в РФ. Россияне не готовы становиться пушечным мясом в реальной войне, хватает и так «ихтамнетов», которых даже нормально похоронить не в силах.
Сейчас в РФ другие сложности, она обложена со всех сторон санкциями. В случае большой войны ставки возрастут и санкции будут еще более ожесточенные и усилены, а парализованная экономика РФ будет наглухо убита. Путин не хочет признавать или даже осознавать свое уже поражение на Донбассе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, конфликт, Стрелков, РФ
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- Прямой вооруженный конфликт между РФ и Украиной неизбежен?17:04
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