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Путин собирается захватить сразу Черное и Азовское моря и никого к ним не подпускать - эксперт

26.06.2018 08:18
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Путин собирается захватить сразу Черное и Азовское моря и никого к ним не подпускать - эксперт

Все чаще в акватории Азовского моря наблюдается нахождение российской ФСБ, которая один за одним задерживает украинские корабли. О предстоящих планах главы РФ заявил военный эксперт Михаил Самусь.

Он убежден, что задержание украинских судов в Азовском море - элемент стратегии Путина. Его главная цель сейчас - захватить водное пространство Азовского и Черного моря и таким образом ограничить любые виды деятельности для всех стран, сообщает "Диалог.UA".

В своем интервью эксперт отметил, что такими действиями правительство РФ нарушает международное морское право на Азовском море уже сейчас. А из-за того, что Азовское море признано исторически внутренним, Украина не может уличить Кремль в нарушении закона. Разумеется, что Путин этим активно пользуется, и на Азовском море останавливаться не собирается.

Конечно, в интересах РФ только глобальное наступление - частичный захват территорий им ни к чему. Да и не выйдет - войска оккупантов тут же захлебнутся. Но, имея поддержку с морского пространства, шансы РФ значительно увеличатся. Ранее Романенко заявил, что Донбасса недостаточно, и Россия попытается захватить еще один регион. Также Турчинов заявил, что Россия усиливается в Азовском море.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Азовское море, Черное море, ФСБ, оккупанты, РФ
 
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