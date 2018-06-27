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Африканская чума свиней: в Одесской области объявлен карантин

27.06.2018 20:07
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Африканская чума свиней: в Одесской области объявлен карантин

В городе Измаил Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Андрей Абрамченко.

Отмечается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в городе карантина.

По словам городского главы, в рамках карантина будут уничтожены все свиньи в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне. Также он пообещал, что хозяевам животных возместят убытки.

Отмечается, что реализация в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса на территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии. Чтобы не допустить необоснованный рост цен на мясо и мясопродукты, установлен мониторинг цен в магазинах торговых сетей на Центральном рынке, а также в местах организованной торговли свежим мясом.

Сообщается, что вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района – Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Одесса, африканская чума, карантин
 
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