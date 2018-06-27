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Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе
Вплотную к позициям украинских военных в Попасной в районе проведения ООС на Донбассе пыталась пройти диверсионно-разведывательная группа в составе четырех человек.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «5 канал», бойцы операции Объединенных сил сумели остановить прорыв вражеской ДРГ. В частности, в сообщении отмечается, что боевики, воспользовавшись благоприятной для разведки погодой - туманом - пытались подойти к опорному пункту украинских военных.
Согласно сообщению, в Попасной ближайший опорный пункт боевики расположили на пути, что ведет к оккупированного Первомайска. Он находится на расстоянии менее километра от украинских позиций. Один из украинских военных рассказал: «Диверсионная группа в составе примерно четырех человек пыталась обойти территорию Bona. Эту группу прикрывал пулемет с одной точки. И с другой - тоже крупнокалиберный пулемет».
Военные ООС заметили диверсантов издалека, но умышленно дали подойти ближе. Боец ООС добавил: «Когда заметили группу, сразу не открывали огонь. Подождали, чтобы подошла. Разумеется, в лесу не было видно. По звуку. После того, когда уже явно увидели противника, открыли огонь. После открытия был ответ со стороны, то есть поддержка огнем противника».
Теги: Донбасс, террористы, ДРГ, ООС
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