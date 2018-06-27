- Будет указан отдельной строкой: стало известно о введении нового налога, который будут платить все09:48
- Циклон из России резко испортит погоду в Украине: синоптики уточнили прогноз09:15
- Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой09:00
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Мост через крупнейшую реку Украины вот-вот может рухнуть08:31
- Аспирант харьковского вуза оказался иранским шпионом, он приговорен к 11 годам тюрьмы08:00
- В Украине хотят разрешить приватизацию оборонных предприятий07:45
- В Украине может подорожать интернет: детали07:10
- Прямой вооруженный конфликт между РФ и Украиной неизбежен?17:04
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"16:07
Циклон из России резко испортит погоду в Украине: синоптики уточнили прогноз
К концу недели до Украины доберется циклон, который принесет арктический холодный воздух, а вместе с ним дожди
Над европейской частью России формируется циклон, который захватит арктические воздушные массы и будет продвигать их на юг, в том числе и на территорию Украины. Вследствие этого в Украине ожидается резкое похолодание. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, похолодание ожидается уже в первого июля.
"Да, первого июля ожидается похолодание. Это будет похолодание, схожее с тем, которое было в минувшие выходные. Оно продлится всего пару дней, а затем воздух снова будет прогреваться. Над севером европейской части России сформируется циклонический вихрь, который будет поставлять холодный арктический воздух в южные регионы. По пути на Юг он будет прогреваться, но все же достигнет Украины. И это как раз будет первого июля", – отметил Николай Кульбида.
Он отметил, что повышение и возвращение жары после похолодания буде достаточно быстрым.
"Уже после похолодания в следующие дня каждый день температура воздуха будет подниматься на 2-3 градуса и снова придет жара", – отметил директор Гидрометцентра.
В среду, 27 июня, Украину будут поливать грозовые дожди. Практически по всей территории страны, за исключением нескольких регионов на севере и востоке страны, прогнозируют грозовые ливни. Температура будет более теплой, и в центральных и северных областях потеплеет до +27, а в юго-восточных областях столбики термометров поднимутся до +32. Местами до +35. На западе страны будет прохладнее +21-25.
В четверг, 28 июня, грозовые дожди отступят из юго-восточных и части центральных областей. На остальной территории будет все так же дождливо. Но в центральных и северных областях станет еще жарче, местами до +31. На юго-востоке до +35.
В пятницу, 29 июня, столбики термометров поднимутся еще выше. Лишь в западных областях из-за грозового фронта, воздух прогреется всего до +22-24. А на остальной территории Украины будет жарко – до +30-32, местами до +35 градусов. Грозовые ливни прогнозируют почти по всей Украине.
В субботу, 30 июня, холодный воздух постепенно проникнет в северные, северо-восточные, северо-западные и западные регионы Украины. И температура воздуха здесь понизится сразу на 7-8 градусов. Дождей не прогнозируют лишь в западной части Украины. На остальной территории – будет дождливо и с грозами.
Уже в воскресенье, 1 июля, холодный арктический воздух продвинется дальше, вглубь Украины к центральным областям. Температура воздуха понизится еще на несколько градусов, и в северных и западных областях воздух прогреется местами лишь до +16. В северных и центральных областях прогнозируют дожди.
Народный прогноз погоды
27 июня отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке – ночью может быть гроза.
28 июня почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки заметили, что "Дождь на Фита – плохо для жита". По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки. В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.
29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: "На Тихона солнце идет тише". Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое. В этот день устраивали пир для тружеников, которые унавоживали поля. Эти люди были очень нужны, потому что: "Где лишняя навоза колыжка, там лишняя хлеба коврижка". Наши предки приметили, если пчелы утром играют – будет ясный день, толкутся – к ненастью.
30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: "На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)". Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы. Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бурю не миновать.
1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день – день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая – к ночи ожидай дождя. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии, сообщает сайт "Синоптик".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, погода, дождь, циклон
- Благодаря минскому процессу все страны мира объединились вокруг Украины и усилили давление на РФ, - Луценко
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Трамп сдаст Путину Донбасс?
- Нуланд: "США и ЕС намерены ввести санкции против России"
- В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо
- Мир стал на край пропасти из-за решения конфликта в Украине - политолог из США
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"20:11
- Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого19:44
- Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик19:19
- В Докучаевске обстреляна школа-интернат18:56
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев18:12
- В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках17:45
- Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ17:26
- Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора16:45
- Будет указан отдельной строкой: стало известно о введении нового налога, который будут платить все09:48
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Циклон из России резко испортит погоду в Украине: синоптики уточнили прогноз09:15
- Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой09:00
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Мост через крупнейшую реку Украины вот-вот может рухнуть08:31
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Аспирант харьковского вуза оказался иранским шпионом, он приговорен к 11 годам тюрьмы08:00
- В Украине хотят разрешить приватизацию оборонных предприятий07:45
- США назвали военные учения НАТО «мощным сигналом» России07:25
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- В Украине к переселенцам применяются самые дискриминационные нормы21:17
- Боец ВСУ положил оторванную взрывом ногу в рюкзак и продолжал огонь по террористам20:57
- Будьте мудрее: чего категорически нельзя делать в отношениях с любимым мужчиной20:32
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?18:32
- Коллапс с похоронами в Украине: все об ужасах новых правил14:24
- Як перуть постільну білизну в потязі. ВІДЕО12:40
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- Донецк вздрогнул от сильного взрыва