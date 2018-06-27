Циклон из России резко испортит погоду в Украине: синоптики уточнили прогноз

27.06.2018 09:15

К концу недели до Украины доберется циклон, который принесет арктический холодный воздух, а вместе с ним дожди

Над европейской частью России формируется циклон, который захватит арктические воздушные массы и будет продвигать их на юг, в том числе и на территорию Украины. Вследствие этого в Украине ожидается резкое похолодание. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, похолодание ожидается уже в первого июля.

"Да, первого июля ожидается похолодание. Это будет похолодание, схожее с тем, которое было в минувшие выходные. Оно продлится всего пару дней, а затем воздух снова будет прогреваться. Над севером европейской части России сформируется циклонический вихрь, который будет поставлять холодный арктический воздух в южные регионы. По пути на Юг он будет прогреваться, но все же достигнет Украины. И это как раз будет первого июля", – отметил Николай Кульбида.

Он отметил, что повышение и возвращение жары после похолодания буде достаточно быстрым.

"Уже после похолодания в следующие дня каждый день температура воздуха будет подниматься на 2-3 градуса и снова придет жара", – отметил директор Гидрометцентра.

В среду, 27 июня, Украину будут поливать грозовые дожди. Практически по всей территории страны, за исключением нескольких регионов на севере и востоке страны, прогнозируют грозовые ливни. Температура будет более теплой, и в центральных и северных областях потеплеет до +27, а в юго-восточных областях столбики термометров поднимутся до +32. Местами до +35. На западе страны будет прохладнее +21-25.

В четверг, 28 июня, грозовые дожди отступят из юго-восточных и части центральных областей. На остальной территории будет все так же дождливо. Но в центральных и северных областях станет еще жарче, местами до +31. На юго-востоке до +35.

В пятницу, 29 июня, столбики термометров поднимутся еще выше. Лишь в западных областях из-за грозового фронта, воздух прогреется всего до +22-24. А на остальной территории Украины будет жарко – до +30-32, местами до +35 градусов. Грозовые ливни прогнозируют почти по всей Украине.

В субботу, 30 июня, холодный воздух постепенно проникнет в северные, северо-восточные, северо-западные и западные регионы Украины. И температура воздуха здесь понизится сразу на 7-8 градусов. Дождей не прогнозируют лишь в западной части Украины. На остальной территории – будет дождливо и с грозами.

Уже в воскресенье, 1 июля, холодный арктический воздух продвинется дальше, вглубь Украины к центральным областям. Температура воздуха понизится еще на несколько градусов, и в северных и западных областях воздух прогреется местами лишь до +16. В северных и центральных областях прогнозируют дожди.

Народный прогноз погоды

27 июня отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке – ночью может быть гроза.

28 июня почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки заметили, что "Дождь на Фита – плохо для жита". По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки. В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.

29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: "На Тихона солнце идет тише". Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое. В этот день устраивали пир для тружеников, которые унавоживали поля. Эти люди были очень нужны, потому что: "Где лишняя навоза колыжка, там лишняя хлеба коврижка". Наши предки приметили, если пчелы утром играют – будет ясный день, толкутся – к ненастью.

30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: "На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)". Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы. Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бурю не миновать.

1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день – день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая – к ночи ожидай дождя. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии, сообщает сайт "Синоптик".

Источник: https://www.segodnya.ua