- Нащупали дно: стало известно об интересной ситуации с отменой субсидий в Украине22:36
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине21:58
- Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей21:40
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- Гривна за семь копеек: нацвалюта потерпела крах, тревожные цифры20:24
- Африканская чума свиней: в Одесской области объявлен карантин20:07
- Делать бронежилеты станет дешевле: Порошенко подписал закон о налоговых льготах19:50
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы19:30
- Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»18:53
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
Доллар готовит крутой поворот, все решится очень скоро
Ситуацию с курсом доллара перед праздниками спрогнозировать достаточно сложно
Во вторник, 26 июня, безналичные котировки подросли лишь на 2 копейки, и остановились в рамках 26,17-26,20 грн/$.
«Рынок открылся на уровне 26,15-26,18 грн/$, утром наблюдался незначительный рост курса, до 26,21-26,23 грн/$ на пике. А ближе к обеду рост прекратился и к закрытию сессии межбанк вышел на 26,17-26,20 грн/$», — рассказали участники рынка.
Они отметили, что курсовыми трендами были высокая активность участников рынка в преддверии длительных выходных, внешнеэкономические экспортные и импортные контракты, бюджетные расчеты и трансферты, валютные позиции банков. Свою роль в росте волатильности котировок сыграли период выплат НДС и увеличение гривневой ликвидности.
Стабильная ситуация наблюдалась и в обменниках, где курсовые движения были почти незаметными. В частности, утренний уровень котировок на наличном оптовом рынке доллар/гривна поднялся с 26,10-26,14 грн/$ до 26,11-26,14 грн/$.
По словам экспертов, ситуация на валютном рынке в среду, 27 июня, будет зависеть от раскладов на межбанке. Многие предполагают, что Госказначейство выплатит крупные суммы по НДС после закрытия торгов на межбанке, чтобы не надавить на курс.
Большинство специалистов уверены в том, что существенных изменений на рынке не будет. Правда, они не забывают и о рисках.
«Скорее всего, старт межбанковских торгов произойдет в рамках 26,17-26,23 грн/$. А дальше все будет зависеть от выплат Госказначейства: если крупные суммы будут поступать до обеда, то экспортеры могут сокращать продажи свободной части выручки и поднимать валютные котировки, а, если платежи придутся на вечер — мы вряд ли увидим значительную курсовую раскачку», — говорят финансовые эксперты.
Напомним, эксперты объяснили, почему жителям Украины не стоит надеяться на традиционное летнее укрепление гривны.
В июне национальная валюта пережила неожиданное падение. По словам экспертов, причинами резкого снижения курса гривны стали недавние заявления Международного валютного фонда в связи с принятием закона об Антикоррупционном суде и сигналы правительства о грядущем повышении зарплат.
Например, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран обратил внимание на странности в заявлении МВФ, сделанном в преддверии начала нового избирательного цикла в Украине.
«Очень странный процесс вокруг принятия закона об Антикоррупционном суде, напоминания фонда о ценах на газ в разгар предвыборного периода», — подчеркнул он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля10:05
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Нащупали дно: стало известно об интересной ситуации с отменой субсидий в Украине22:36
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине21:58
- Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей21:40
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- Они таки встретятся: в Кремле подтвердили саммит Путина и Трампа20:58
- Известный путешественник попросил у Путина «благословения» для погружения в Марианскую впадину20:41
- Гривна за семь копеек: нацвалюта потерпела крах, тревожные цифры20:24
- Африканская чума свиней: в Одесской области объявлен карантин20:07
- Делать бронежилеты станет дешевле: Порошенко подписал закон о налоговых льготах19:50
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков
- Тымчук рассказал, чего ждать на Донбассе после переговоров Порошенко с Путиным