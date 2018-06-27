Доллар готовит крутой поворот, все решится очень скоро

27.06.2018 11:40

Ситуацию с курсом доллара перед праздниками спрогнозировать достаточно сложно

Во вторник, 26 июня, безналичные котировки подросли лишь на 2 копейки, и остановились в рамках 26,17-26,20 грн/$.

«Рынок открылся на уровне 26,15-26,18 грн/$, утром наблюдался незначительный рост курса, до 26,21-26,23 грн/$ на пике. А ближе к обеду рост прекратился и к закрытию сессии межбанк вышел на 26,17-26,20 грн/$», — рассказали участники рынка.

Они отметили, что курсовыми трендами были высокая активность участников рынка в преддверии длительных выходных, внешнеэкономические экспортные и импортные контракты, бюджетные расчеты и трансферты, валютные позиции банков. Свою роль в росте волатильности котировок сыграли период выплат НДС и увеличение гривневой ликвидности.

Стабильная ситуация наблюдалась и в обменниках, где курсовые движения были почти незаметными. В частности, утренний уровень котировок на наличном оптовом рынке доллар/гривна поднялся с 26,10-26,14 грн/$ до 26,11-26,14 грн/$.

По словам экспертов, ситуация на валютном рынке в среду, 27 июня, будет зависеть от раскладов на межбанке. Многие предполагают, что Госказначейство выплатит крупные суммы по НДС после закрытия торгов на межбанке, чтобы не надавить на курс.

Большинство специалистов уверены в том, что существенных изменений на рынке не будет. Правда, они не забывают и о рисках.

«Скорее всего, старт межбанковских торгов произойдет в рамках 26,17-26,23 грн/$. А дальше все будет зависеть от выплат Госказначейства: если крупные суммы будут поступать до обеда, то экспортеры могут сокращать продажи свободной части выручки и поднимать валютные котировки, а, если платежи придутся на вечер — мы вряд ли увидим значительную курсовую раскачку», — говорят финансовые эксперты.

Напомним, эксперты объяснили, почему жителям Украины не стоит надеяться на традиционное летнее укрепление гривны.

В июне национальная валюта пережила неожиданное падение. По словам экспертов, причинами резкого снижения курса гривны стали недавние заявления Международного валютного фонда в связи с принятием закона об Антикоррупционном суде и сигналы правительства о грядущем повышении зарплат.

Например, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран обратил внимание на странности в заявлении МВФ, сделанном в преддверии начала нового избирательного цикла в Украине.

«Очень странный процесс вокруг принятия закона об Антикоррупционном суде, напоминания фонда о ценах на газ в разгар предвыборного периода», — подчеркнул он.

Источник: https://politeka.net