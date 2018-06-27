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Газовий колапс у Криму: таке було тільки в СРСР
Нова напасть, що обрушилася на Крим, заставляє згадати СРСР часів “перебудови”
На території анексованого півострова Крим новий дефіцит, на цей раз – газовий. Люди по кілька годин стоять на автозаправках.
Як повідомив в Твіттері блогер Кримський бандерівець, в с. Чистеньке Сімферопольського району водії чекають півтори-дві години, щоб заправити автомобіль газом, пише Украина Online.
«… газу немає, але ви за нафту тримайтеся», «нафтова і газова держава, блін», «Камені з неба перебили газову трубу?», “відмовимся від автомобілів і перейдемо на біг підтюпцем”, «Черга – це таке рідне …», – коментують користувачі соцмережі.
По опублікованим блогером скриншотам з соцмереж видно, що ситуація з газом в Криму далека від досконалості.
Нагадаємо, кримчани хочуть повернути старі часи.
Кримчани в мережах активно обговорюють фото чотирирічної давності – ще до анексії півострова Росією.
Тоді в Криму було багатолюдно на вокзалах і пляжах. Дискусію на одному з місцевих паблік показав блогер “Кримський бандерівець” в своєму Twitter.
“Навіть в * ники в окупації ностальгують за українськими часами, коли вокзали були переповнені людей, не було парканів, зате був достаток усього. Деякі, правда, пишуть, що є ще” незаймані “окупантами місця, можна їх фотографувати, а не старі фотографії розміщувати “, – стверджує він.
Раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін за весь період анексіїукраїнського півострова Крим, дотримувався спеціального секретного плану
Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля.
«В Криму створюються такі умови, наприклад, неможливість навчатися рідною мовою, неможливість участі в управлінні, неможливість заробляти засоби до існування, щоб таким чином люди були змушені покидати Крим, а замість них, звичайно, будуть заселяти інших», – зазначив він.
Також повідомлялося, що кримчанам заборонили українську мову.
У загальноосвітніх організаціях анексованого Росією Криму проходить робота з формування класів на майбутній навчальний рік, в тому числі з кримськотатарською і українською мовами навчання. Формування класів завершиться 5 вересня поточного року.
Але на практиці формування класів з кримськотатарською або українською мовою навчання гальмується керівництвом самих загальноосвітніх організацій.
Адвокат Маммет Мамбетов розповів, що до нього неодноразово зверталися батьки учнів з таких питань.
Також повідомлялося, що під час російської окупації, жителям анексованого українського Криму не варто розраховувати на гідне життя. Про це повідомив Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
«Питна вода там буде, просто для сільського господарства не буде води. Але економіка Криму Росію ж взагалі не цікавить. Кремль використовує півострів тільки як військову базу. Будуть і далі сидіти на дотаціях: поки буде тривати окупація, вони щорічно будуть витрачати 3-5 мільярдів. Санкції знімати ніхто не буде», — зазначив він.
Джерело: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, газ
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