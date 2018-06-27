Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам

27.06.2018 18:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам

Полезно знать всем водителям

Одна из самых распространенных ошибок — согласие владельца на вывод светодиода, которые предупреждает о наличии охранной системы. Таким образом, вы подсказываете злоумышленникам, что подход к машине не так прост. Они предупреждены и не тратят зря драгоценные для них секунды. Еще хуже — наклейка или шильдик с названием системы — вы прямо подсказываете, какой инструмент для ее обхода необходимо использовать.

Если вам предлагают приобрести подержанное авто с одним комплектом ключей или же с двумя, один из которых — дубликат, это может свидетельствовать о том, что продавец может быть в сговоре с ворами. После покупки б/у автомобиля всегда следует дополнительно оснастить машину новыми охранными системами. Это как поменять замки в приобретенной квартире.

Многие полагаются на страховку. Но КАСКО не убережет машину от угона, а сумма выплаты не покроет всей стоимости. Кроме того, ее можно довольно долго ждать. Вместе с тем, страховка тоже своего рода подсказка, а недобросовестные работники СК могут сотрудничать с бандитами. Так что установка охранных систем необходима всегда.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, угон, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх