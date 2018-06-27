Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам

27.06.2018 18:38

Полезно знать всем водителям

Одна из самых распространенных ошибок — согласие владельца на вывод светодиода, которые предупреждает о наличии охранной системы. Таким образом, вы подсказываете злоумышленникам, что подход к машине не так прост. Они предупреждены и не тратят зря драгоценные для них секунды. Еще хуже — наклейка или шильдик с названием системы — вы прямо подсказываете, какой инструмент для ее обхода необходимо использовать.

Если вам предлагают приобрести подержанное авто с одним комплектом ключей или же с двумя, один из которых — дубликат, это может свидетельствовать о том, что продавец может быть в сговоре с ворами. После покупки б/у автомобиля всегда следует дополнительно оснастить машину новыми охранными системами. Это как поменять замки в приобретенной квартире.

Многие полагаются на страховку. Но КАСКО не убережет машину от угона, а сумма выплаты не покроет всей стоимости. Кроме того, ее можно довольно долго ждать. Вместе с тем, страховка тоже своего рода подсказка, а недобросовестные работники СК могут сотрудничать с бандитами. Так что установка охранных систем необходима всегда.

Источник: https://from-ua.com