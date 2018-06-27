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Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам
Полезно знать всем водителям
Одна из самых распространенных ошибок — согласие владельца на вывод светодиода, которые предупреждает о наличии охранной системы. Таким образом, вы подсказываете злоумышленникам, что подход к машине не так прост. Они предупреждены и не тратят зря драгоценные для них секунды. Еще хуже — наклейка или шильдик с названием системы — вы прямо подсказываете, какой инструмент для ее обхода необходимо использовать.
Если вам предлагают приобрести подержанное авто с одним комплектом ключей или же с двумя, один из которых — дубликат, это может свидетельствовать о том, что продавец может быть в сговоре с ворами. После покупки б/у автомобиля всегда следует дополнительно оснастить машину новыми охранными системами. Это как поменять замки в приобретенной квартире.
Многие полагаются на страховку. Но КАСКО не убережет машину от угона, а сумма выплаты не покроет всей стоимости. Кроме того, ее можно довольно долго ждать. Вместе с тем, страховка тоже своего рода подсказка, а недобросовестные работники СК могут сотрудничать с бандитами. Так что установка охранных систем необходима всегда.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, угон, автомобиль
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