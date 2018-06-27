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Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля
На Луганщине продолжаются тяжелейшие обстрелы — залпы и взрывы слышны в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их данным, активные исходящие обстрелы боевики ведут в Кадиевке (бывший Стаханов). «#Стаханов. 23:1526 июня. В стороне Бахмутки ОЧЕНЬ сильно гремит», — отмечают комментаторы.
«От нас я слышу монотонные исхдящие», — написал местный житель.
«Дрожит земля», — подчеркивают пользователи.
«Нда, звуки хоть и далековатые, но тяжелые капец», — отметил еще один автор.
На подконтрольной Украине территории обстрелы слышит Северодонецк. «#Северодонецк Это не бахи, это сплошной гул», — так характеризуют ситуацию пользователи.
«Северодонецк. Опять слышны очень частые тяжелые бахи с передовой», — добавил еще один комментатор.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, ООС
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