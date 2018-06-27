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Как поступить в украинский вуз: дорожная карта для школьников оккупированного Донбасса, - ВИДЕО
27.06.2018 17:48
Абитуриенты с оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в высшие учебные заведения Украины по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». В 2018 году образовательные центры работают с 4 июня по 28 сентября.
Фонд "Відкрита політика" создал Дорожную карту-2018 для абитуриентов с востока Украины.
Подробнее смотрите на видео:
Пошаговая инструкция для абитуриентов из ОРДЛО, поступающих в высшие учебные заведения Украины также опубликована на сайте МОН.
В Мариуполе образовательные центры открыты в ПГТУ и МГУ.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, образование, ВУЗ, абитуриент, вступительные экзамены
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