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Озвучены вопросы, которые Украина сегодня обсудит с оккупантами в Минске
Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске попытается договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.
Представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук отмечает: «Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска».
По его словам, на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать «выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели».
Политик считает, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Минские договоренности
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