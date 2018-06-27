Президента Украины официально пригласили на саммит НАТО

27.06.2018 13:01

Во вторник, 26 июня между президентом Украины Петром Порошенко и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялись телефонные переговоры, о чем, ссылаясь на сообщение пресс-службы главы государства, информирует replyua.net.



В частности, пресс-служба Петра Порошенко сообщает: «Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане».



Также отмечается, что Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ. В ходе разговора он сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН. Кроме того украинский лидер также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности. Напоследок в сообщении отмечается: «Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях».