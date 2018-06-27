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Архив - Украина

Швеция готовится к ядерному атаке России

27.06.2018 12:45
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Швеция готовится к ядерному атаке России

На сегодняшний день Россия является угрозой номер один для европейской безопасности.

Полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрем заявил, что Швеция назвала Россию самой серьезной угрозой из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма. По его словам, шведское правительство объективно расценивает российскую угрозу, в особенности после событий в Грузии и Украине. В связи с этим, население начали информировать о том, как себя вести при начале вооруженного конфликта и ядерной атаки со стороны РФ.

Кроме того, в стране возобновили отмененная обязательную воинскую службу. Хагсирем пояснил, что шведские семьи получили брошюры с руководствовом о том, как следует действовать в различных опасных ситуациях.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, война, Швеция
 
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