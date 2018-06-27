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США назвали главное требование к Украине по Антикоррупционному суду
Украина может не получить от МВФ почти два миллиарда долларов, если не уберет скандальную норму в законе
США призывают Киев выполнить условия Международного валютного фонда и внести изменения в недавно принятый закон об Антикоррупционном суде, в частности восстановить норму о рассмотрении им всех дел в его юрисдикции, включая апелляции по коррупционным делам.
Об этом сказал исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, сообщает "Радио Свобода".
Он считает, что преодолеть коррупцию в Украине с помощью нового судебного органа можно будет в том случае, если он будет рассматривать все дела своей юрисдикции, в том числе и апелляцию, что не позволит избежать наказания коррупционерам.
Кроме того, американцы настаивают на переговорах украинских властей именно с МВФ и не хотят быть участниками этого процесса, призвав выполнить важное условие для получения нового транша.
"Поскольку Антикоррупционный суд – один из важнейших пунктов переговоров (Украины – ред.) с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем – это переговоры с фондом, не с США. Это то, о чем Украина и МВФ договорились – и если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны", – подчеркнул представитель Госдепа.
Эндрюс объяснил, что для США главным показателем продвижения реформ в Украине является борьба с коррупцией.
"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью. Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. И сложные реформы настолько сложно проводить именно из-за этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных людей", – пояснил он.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Антикоррупционный суд
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