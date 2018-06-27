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Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»

27.06.2018 18:53
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Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»

Белый дом и президент США Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ одним из самых важных в своей внешней политике.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил: «Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Дональд Трамп, поддержка
 
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