Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»

27.06.2018 18:53

Белый дом и президент США Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ одним из самых важных в своей внешней политике.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил: «Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом».

Источник: https://donpress.com