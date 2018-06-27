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В Украине хотят разрешить приватизацию оборонных предприятий
27.06.2018 07:45
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
В частности, Турчинов сказал: «Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия».
Он подчеркнул, что на сегодняшний день украинское законодательство жестко ограничивает инвестиции в ОПК.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, приватизация
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