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В Украине может подорожать интернет: детали
В ближайшее время в Украине может подорожать интернет.
Как заявил глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко доступ к сети подорожает после принятия законопроекта №6688, а сам медиа-рынок будет монополизирован. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Напоминаем, что законопроект № 6688 предусматривает временную блокировку правоохранителями сайтов без разрешения на то суда (48 часов ходатайству следователя или прокурора).
Федиенко отметил, что попытку ввести эту новацию в законодательство предпринимали еще в прошлом году, однако с помощью общественности она была заблокирована. Федиенко объяснил, что закупка за деньги провайдеров технических средств для мониторинга и блокировки контента приведет к подорожанию услуг, и как результат - к монополизации интернет-рынка.
Также он добавил, что у небольших провайдеров нет денег на технические средства для мониторинга и блокировки контента.
Общая сумма всех технических средств, которые депутаты планируют сделать обязательными для провайдеров, достигает около 1,5 млрд. долл. Законопроект №6688 предполагает создание реестра решений о ходатайствах по блокировке сайтов, который будет передан под управление телеком-регулятору НКРСИ.
В случае, если операторы не предоставят данные о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц НКРСИ, им будет грозить штраф в размере 1% от годового дохода.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, подорожание
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