В Украине на праздники объявили штормовое предупреждение

27.06.2018 16:55

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

В Укргидрометцентре отметили: «Во второй половине дня 27 и в течение 28−30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков (с выходом воды на пойму) и интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия».

Источник: https://donpress.com