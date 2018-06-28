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Россия ничего не стоит, в военном плане она бессильна против Украины – громкое заявление эксперта
У российской власти "связанны руки", и она никоим образом не может угрожать Украине в военном плане, по этой причине стараются давить экономически. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Арестович, передает "Диалог.UA".
Объявив голодовку накануне ЧМ-2018, режиссер Сенцов привлек пристальные взгляды мировых СМИ не только к своей персоне, но и к тому, что происходит в России, тем самым перенеся ЧМ в политическую плоскость. Он заявил, что в связи с проведением ЧМ в России большое внимание международных СМИ приковано к Путину и его стране.
Он старался угрожать Украине открыто во время своих выступлений, чтобы украинская сторона не предпринимала попыток вернуть Донбасс силой. В Крым даже прибыли военные корабли. Однако всего этого, по мнению эксперта, недостаточно для того, чтобы сдержать украинскую армию.
Арестович сообщил, что боевики на Донбассе уже не справляются с давлением украинской стороны и начинают сдавать позиции. В то же время Россия не может ввести регулярные войска на ту территорию, так как это сильнейшим образом отразится на Путине и его олигархах, которым и так досталось от санкций. По словам эксперта, сейчас Россия ничего не может сделать с натиском Украины и по этой причине устраивает провокации на море. Теперь РФ будет давить на регион экономически.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, СМИ, Чемпионат мира по футболу, санкции, боевики, РФ
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