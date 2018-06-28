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СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности

28.06.2018 17:12
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СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности

Боевики на Донбассе раздувают "информационную утку", якобы украинская армия готовится отбить Восток Украины, в надежде на то, что Россия введет войска. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Вице-президент США Майк Пенс утверждает, что одной из центральных тем переговоров на предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным станет конфликт России и Украины. Согласно сообщению издания, Россия в связи с проведением ЧМ-2018 не может обеспечить огневую поддержку боевикам на Донбассе.

Таким образом, боевикам приходится самим решать военные задачи и противостоять мощнейшей украинской армии. Издание сообщает, что стараются максимально раздуть "информационную утку" о том, что украинская армия готовится отбить Восток Украины, чтобы потом под этим предлогом выпросить Путина ввести войска сразу по завершении чемпионата мира.

Сообщается, что с российской стороны на Донбасс уже вторгаются гуманитарные конвои. Издание напоминает, что именно после таких "посылок" из России начинается очередной этап эскалации конфликта в регионе.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, СМИ, конфликт, Чемпионат мира по футболу, Дональд Трамп, боевики
 
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