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В разведке Украины сделали громкое заявление о вторжении России в Украину через Беларусь – подробности

28.06.2018 10:32
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В разведке Украины сделали громкое заявление о вторжении России в Украину через Беларусь – подробности

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий утверждает, что Кремль рассматривает сценарий военной интервенции в Украину через Беларусь. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".

Представитель ГУР отмечает, что официальный Киев держит данный вопрос на радаре и контролирует все военные мероприятия, которые страна-агрессор организовывает на территории Республики Беларусь.

По словам Скибицкого, в 2016-2017 годах в Беларуси было проведено множество российских милитарных мероприятий, в ходе которых Россия изучала возможности для выхода к украинской границе.

Как подчеркнул чиновник, есть информация, что угроза с севера действительно существует.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, СМИ, вторжение, Минобороны, ГУР
 
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