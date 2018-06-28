В разведке Украины сделали громкое заявление о вторжении России в Украину через Беларусь – подробности

28.06.2018 10:32

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий утверждает, что Кремль рассматривает сценарий военной интервенции в Украину через Беларусь. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".

Представитель ГУР отмечает, что официальный Киев держит данный вопрос на радаре и контролирует все военные мероприятия, которые страна-агрессор организовывает на территории Республики Беларусь.

По словам Скибицкого, в 2016-2017 годах в Беларуси было проведено множество российских милитарных мероприятий, в ходе которых Россия изучала возможности для выхода к украинской границе.

Как подчеркнул чиновник, есть информация, что угроза с севера действительно существует.