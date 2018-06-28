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Волкер о Донбассе: "Это конфликт между РФ и Украиной, а не гражданская война между русскими и украинцами"
В рамках ежегодной конференции ОБСЕ представитель Госдепа США Курт Волкер охарактеризовал вооруженный конфликт на временно оккупированном Донбассе.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что за война идет на востоке Украины, передает "Диалог.UA".
"В случае с Украиной то, что мы видим, это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между русскими и украинцами. Это конфликт между государством и государством", - подчеркнул Курт Волкер.
Более того, американский политик отметил, что Россия безнаказанно "размещает свои силы на территории Украины". "Ее обвинили в аннексии Крыма – незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И нечто подобное произошло в восточной Украине", – добавил дипломат США.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Крым, гражданская война, конфликт, ОБСЕ, РФ, Волкер
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