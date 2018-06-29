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Бич украинского общества: в Украине рассказали о самой страшной вредной привычке

29.06.2018 08:30
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Бич украинского общества: в Украине рассказали о самой страшной вредной привычке

В МОЗ рассказали, как определить сильную зависимость.

Курение вызывает более сильную зависимость, чем наркотики. Только в Украине в среднем ежегодно умирает 85 тысяч человек от болезней, связанных с этой опасной привычкой. Курение провоцирует развитие более 25 болезней, среди которых сердечно-сосудистые и онкозаболевания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом рассказал генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита.

Он отметил, что курение в первые 30 минут после пробуждения является доказательством большой табачной зависимости. И электронные сигареты отнюдь не помогают пережить синдром отказа от сигарет.

Специалисты ВОЗ и Центра общественного здоровья МОЗ Украины презентовали профессиональный сервис по оказанию помощи в отказе от курения – он является конфиденциальным и бесплатным.

По мнению главного врача Киевского городского центра здоровья Отто Стойки, указание на пачках сигарет номера горячей линии для тех, кто хочет избавиться от табачной зависимости могло бы стать неплохим инструментом пропаганды.

В Канаде, когда ввели надписи на пачках сигарет, количество курильщиков уменьшилось вдвое. Мы призываем людей бросить курить в любом возрасте,
– отметил он.



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, курение, зависимость, вред
 
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