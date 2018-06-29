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«Цена на газ и без того завышена»: эксперт пояснила, как обойти требование МВФ

29.06.2018 12:20
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«Цена на газ и без того завышена»: эксперт пояснила, как обойти требование МВФ

Киеву совершенно необязательно нужно повышать цену на газ для удовлетворения требований Международного валютного фонда.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявила представитель коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева. Она считает, что платежеспособных потребителей следует отпустить в свободный рынок и позволить им выбирать себе поставщика по свободным ценам. Сегодняшнюю цену на газ в Украине она назвала безосновательной.

«Государству следует провести несколько мер. Во-первых, пересмотреть цены. У нас есть компания «Укргазвидобування», себестоимость газа, который она продает НАК «Нафтогаз Украины» составляет 1700 грн. за тыс. м куб. Все остальное - это прибыль», - считает Яковлева. 

Она уверена, что государство может спокойно снизить цену на 25% (1500 грн.), в результате чего компания получит не 185% рентабельности, а 100%. Это даст ей возможность развиваться и увеличивать добычу. «Люди получат нормальную цену, а бюджет получит снижение фонда субсидий на 20 млрд грн. и сокращение дефицита госбюджета тоже на 20 млрд», - сделала вывод она. 



Теги: Донбасс, цена, газ, МВФ, повышение
 
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