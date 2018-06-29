«Цена на газ и без того завышена»: эксперт пояснила, как обойти требование МВФ

29.06.2018 12:20

Киеву совершенно необязательно нужно повышать цену на газ для удовлетворения требований Международного валютного фонда.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявила представитель коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева. Она считает, что платежеспособных потребителей следует отпустить в свободный рынок и позволить им выбирать себе поставщика по свободным ценам. Сегодняшнюю цену на газ в Украине она назвала безосновательной.



«Государству следует провести несколько мер. Во-первых, пересмотреть цены. У нас есть компания «Укргазвидобування», себестоимость газа, который она продает НАК «Нафтогаз Украины» составляет 1700 грн. за тыс. м куб. Все остальное - это прибыль», - считает Яковлева.



Она уверена, что государство может спокойно снизить цену на 25% (1500 грн.), в результате чего компания получит не 185% рентабельности, а 100%. Это даст ей возможность развиваться и увеличивать добычу. «Люди получат нормальную цену, а бюджет получит снижение фонда субсидий на 20 млрд грн. и сокращение дефицита госбюджета тоже на 20 млрд», - сделала вывод она.