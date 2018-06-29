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Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля
В Минздраве Украины разъяснили, как будет предоставляться медицинская помощь украинцам, который не подпишут декларацию с врачом до 1 июля 2018 года.
Как сообщают представители ведомства, с 1 июля украинцы и в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения. Она будет оказываться независимо от того, подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать.
"От имени некоторых учреждений здравоохранения распространяют неправдивую информацию, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом, будут получать только неотложную помощь. Этот факт не соответствует действительности. Право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины", – пишет МОЗ.
Кроме этого, вводится новая система финансирования медучреждений:
"Так, до конца 2018 года больницы, заключившие соглашения с НСЗУ, будут получать средства в результате работы двух механизмов. За каждого пациента, который подписал декларацию с семейным врачом, государство выделит 370 грн с применением возрастных коэффициентов. Дополнительно эти заведения будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларацию о выборе врача".
Между тем уже в июле финансирование по новой модели начнут получать 149 медицинских учреждений первичного звена, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, в 22 областях Украины.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, врачи, декларация, медицина, реформы
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