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Денисова объяснила, на каких условиях возможен обмен заключенными
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о нюансах обмена заключенными между Украиной и Россией. Об этом сообщает Корреспондент.net
По ее словам, украинская сторона готова к обмену по формуле «23 на 23». Эти 23 гражданина России уже осуждены по украинским законам.
«Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия — в обмен на 23 украинца из российских тюрем», — сказала Денисова.
Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила о таком же количестве россиян. Однако кандидатами на обмен могли быть не только осужденные, но и обвиняемые граждане РФ.
Людмила Денисова намерена сообщить международным организациям, что препятствуя ее посещению украинских политзаключенных, Россия нарушает мандат омбудсмена, международные конвенции и договоренности глав двух государств.
«Я проинформирую послов стран „нормандского формата“, Европейского Союза и США о нарушении РФ международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов… Также я донесу эту информацию соответствующим миссиям ООН и ОБСЕ», — сказала она.
По мнению Денисовой, Россия скрывает подлинное состояние здоровья украинских политзаключенных, в частности тех, кто голодает.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обмен, заключенные
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