Нас берут в кольцо: почему Россия «бушует» в Азовском море

29.06.2018 21:56

Провокации Российской Федерации в Азовском море обусловлены сразу несколькими планами Кремля

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Арестович.

«Первая – это месть за задержание нами крымского судна «Норд», вторая – обеспечение безопасности Крымского моста, а также его нормального функционирования, потому что для введения морской группировки, которая будет все это охранять, все же нужен какой-то повод. В-третьих, речь идет о старой доброй стратегии нагнетания всевозможной истерии вокруг Украины», — отметил он.

Следует уточнить, что наиболее опасной для Украины является четвертая причина. По словам Арестовича, Россия при помощи Азовского моря «создает вокруг нас кольцо, начиная от Беларуси и заканчивая Приднестровьем».

«Украина получается окруженной Россией и ее войсками примерно с двух третей территории. Так или иначе мы оказываемся в плотном мешке. Азовское море не делимитировано, то есть с государственной границей там происходит непонятно что, и это дает им возможности куролесить. С другой стороны, это дает нам аналогичные возможности», — подчеркнул он.

Напомним, Россия очень скоро может снова напомнить о себе на Донбассе, но это не самое худшее. Об этом заявил координатор «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, Кремль может решиться на эскалацию конфликта на Донбассе сразу после завершения Чемпионата мира по футболу. В то же время Тымчук подчеркнул, что оккупанты вряд ли пойдут на масштабные действия.

«Возможно, будет немного горячее в контексте миротворческой миссии. Мы видим, что Москва прямо стоит на своем: миротворческая миссия может размещаться только вдоль линии разграничения, это VIP-охрана для наблюдателей ОБСЕ. То есть Москва ратует за такую миссию, которая не сможет ни на что повлиять на Донбассе. Позицию Киева и Запада мы тоже хорошо знаем – это взятие границы под контроль и всей территории ОРДЛО. Может быть какая-то эскалация в этом плане», — сообщил Тымчук.

Как писала Politeka, в случае возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма Украине необходимо найти огромное количество денег для выплаты компенсаций.

Источник: https://politeka.net