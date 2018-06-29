Парубий сообщил из США хорошую новость для Украины

Спикер заявил, что в Вашингтоне дали понять, что продолжат политику поддержки Киева

США продолжат поддерживать Украину и усилят давление на Россию. Об этом в интервью "Голос Америки" во время своего визита в Вашингтон сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Я вижу сигналы, которые утверждают, что США не изменят своей позиции относительно Украины, а наоборот – будут усиливать поддержку Украины и увеличивать давление на Россию в разных сферах – и по проекту" Северный поток-2 ", и по продолжению предоставления Украине летального вооружения", – заявил Парубий.

Ранее Андрей Парубий в Вашингтоне призвал спикера Палаты представителей Пола Райана ввести санкции против всех компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2".

"Многие эксперты в сфере безопасности считают, что именно газотранспортная система Украины была и остается важным сдерживающим фактором от прямого полномасштабного военного вторжения России", – отметил Парубий.

Напомним, Андрей Парубий заявлял, что главной целью агрессии президента РФ Владимира Путина в Европе является восстановления геополитического влияния на уровне Советского Союза, а не только захват Украины.

По его словам, Путин бросил вызов не только Украине, но и всему цивилизованному мировому сообществу.

Источник: https://www.segodnya.ua