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Порошенка тягнуть під суд: перші подробиці
На президента Петра Порошенка подали до суду через призначення Павла Жебрівського аудитором НАБУ. Проти глави держави позиваються організації «Центр протидії корупції», Transparency International Україна та «Автомайдан».
Активісти вимагають позбавити Жебрівського посади шляхом скасування указу.
Головна причина — відсутність у Жебрівського досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон.
Позов подали у касаційний адміністративний суд Верховного суду.
«Незаконне призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського ставить під сумнів весь результат аудиту. Повноваження такого аудитора можна легко оскаржити в суді, а разом із цим — і весь висновок аудиту», — сказав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Окрім цього у антикорупційній організації Transparency International закликали Порошенка дотриматися вимог закону.
«Президент не скористався можливістю призначити за своєю квотою в комісію авторитетного міжнародного фахівця з досвідом проведення аудиту правоохоронного органу. Прикро, але це його право і його вибір. Однак, ми наполягаємо на тому, щоб вимоги закону були дотримані і всі члени комісії відповідали прописаним критеріям», — додав представник Transparency International Ярослав Юрчишин.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, Порошенко
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