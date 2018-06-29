Порошенко поблагодарил европейских лидеров за продление антироссийских санкций

29.06.2018 17:52

Глава государства Петр Порошенко выразил свою признательность лидерам стран Евросоюза за продление антироссийских санкций.

Как сообщает replyua.net, об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке. Особую благодарность он выразил французскому президенту Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Ангеле Меркель.



«Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной. Слова особой благодарности Ангеле Меркель и президенту Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей». – написал украинский президент.



Также он отметил, что цена за российскую агрессию будет постоянно расти в том случае, если РФ не прекратит подрывать мирные процессы и будет игнорировать взятые на себя обязательства.