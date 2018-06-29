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Рева: «В бюджете нет средств для повышения минималки»

29.06.2018 15:25
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Рева: «В бюджете нет средств для повышения минималки»

В украинском бюджете нет лишних средств для того, чтобы повысить минимальную зарплату до 4.2 тысяч гривен.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такое заявление прозвучало от Андрея Ревы, министра социальной политики. 

По его словам, в начале июля власти окончательно решат вопрос с повышением минимальной зарплаты, но повышение станет возможным только при перевыполнении доходов бюджета. «В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли в ноль. По итогам июня – мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля», - отметил министр. По его словам, найти необходимы средства можно, и для этого подойдет несколько вариантов. 

«Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по теневой занятости, относительно тех «рабовладельцев», которые не хотят регистрировать людей», - подчеркнул Рева. 



Теги: Донбасс, бюджет, минимальная зарплата
 
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