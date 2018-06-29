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Россия планирует в аннексированном Крыму новую «стройку века»

29.06.2018 20:21
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Россия планирует в аннексированном Крыму новую «стройку века»

В аннексированном Крыму Россия планирует строительство новой скоростной железной дороги Керчь-Симферополь.

«Первый заместитель министра экономического развития» Андрей Кулик сообщил, что на данный момент идут поиски инвестора.

Отмечается, что стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

На данный момент существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк. Кроме того, РФ планирует достроить дорогу к Севастополю и Евпатории.

Кулик отметил: «Мы бы серьезно повысили мобильность граждан и с точки зрения доступности Крыма… Такие разговоры ведутся, потенциальные инвесторы обсуждают эти вопросы».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, строительство
 
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