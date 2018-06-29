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Сидите дома: на Украину надвигается что-то невероятное

29.06.2018 20:40
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Сидите дома: на Украину надвигается что-то невероятное

Синоптики объявили на пятницу, 29 июня, штормовое предупреждение практически по всей территории Украины.

"В Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", – говорится в сообщении.

В Киевской области ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 м/с.

Спокойными могут быть разве что Запорожская и Херсонская область, а также Крым.

Но, как отмечают синоптики, в пятницу погода будет потенциально опасной по всей Украине. Особенно осторожными нужно быть жителям Запада: Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Кроме того, в ГСЧС предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках Украины 28-30 июня.

"В связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 м на отдельных участках и в местах сужения русел до 2-2,5 м. Возможен выход воды на пойму, образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", – предупредили в ГСЧС.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
 
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