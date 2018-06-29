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Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
Система проверки переселенцев-пенсионеров, пересекающих линию разграничения, за последние месяцы претерпела кардинальные изменения. Контролирующие ведомства уже не подают конкретные списки временно выехавших на неподконтрольную Украине территорию. Теперь Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и Пенсионный фонд имеют свой доступ к системе «Аркан».
Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала правозащитник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева, передают Новости Донбасса.
Первоначально проверка переселенцев происходила на основании предоставленных в ПФУ списков о пересекших линию разграничения. Но никто не мог понять, как этот механизм работал.
«Даже Министерство соцполитики и Служба безопасности Украины до сих пор не могут пояснить, как это работало. Я могу лишь прокомментировать, что это были незаконные списки. Законодательство и подзаконные акты (в частности, Постановление КМУ № 365*) были приняты уже после начала действия этих списков», — сказала правозащитница.
Ольга Гвоздева добавила, что ситуация сейчас другая. «В соответствии с последним ответом нам Госпогранслужбы Украины, они подключили полностью базу переселенцев Министерства социальной политики к системе "Аркан". Т.е. Госпогранслужба уже не посылает списки, а УТСЗН и Пенсионный фонд могут сами смотреть, как переселенцы пересекают линию разграничения. Однако пересечение линии соприкосновения не означает, что ПФУ имеет право приостанавливать выплаты пенсий», — уточнила она.
«Здесь есть два момента. Первый — факт приезда человека на неподконтрольную территорию, есть период — не более 60 дней — он может там находиться. Второй момент — что такое пенсия? Пенсия регулируется законодательством, Конституцией Украины, а все постановления правительства (которые изначально уровнем ниже закона), если они не соответствуют закону, то являются незаконными. И если пенсионеру приостановили выплаты, он получил ответ от ПФУ, что причина — Постановление № 365, то человек может спокойно оспаривать это решение в суде. Конечно, это займет время, определенные расходы будут, хотя многие правозащитные организации сопровождают такие дела бесплатно, но человек 100% выиграет это дело в суде. И результат всех индивидуальных оспариваний, касающихся Постановления № 365, — решения, что пенсия будет восстановлена и возвращена человеку, т.к. Минсоцполитики и ПФУ не могут руководствоваться постановлением, которое нарушает закон», — подчеркнула юрист.
Правозащитник подчеркнула, что пенсия является собственностью человека (в отличии от социальных пособий, субсидий и пр.). «И присутствие или не присутствие пенсионера на какой-то территории, наличие справки переселенца и пр. не являются основанием для ее приостановления», — резюмировала она.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, проверка, переселенцы
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