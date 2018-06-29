Ухудшение погоды: в Украине объявлено штормовое предупреждение

29.06.2018 08:15

Завтра, 29 июня, ожидается ухудшение погодных условий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь», — говорится в сообщении.

По Киевской области завтра ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о значительном похолодании на выходных.

Об этом она написала в Facebook. По ее словам, большая «циклоническая депрессия» охватила восток и юг Европы. «Циклоническая или барическая депрессия — зона с несколькими центрами низкого атмосферного давления, в нее могут входить несколько циклонов или циклончикив. В эту огромную зону заходят циклоны, выходят из нее, формируются маленькие, новые и могут развиваться более мощные. В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включая Украину, попадают в нее», - рассказала Диденко.

Источник: http://zi.dn.ua