В День Конституции на украинской границе образовались многокилометровые пробки

29.06.2018 10:20

Тысячи украинцев сожалеют о том, что на День Конституции решили отдохнуть за границей. Как передает replyua.net со ссылкой на Politeka, накануне, 28 июня, на украинской границе, в пунктах пропуска, образовались многокилометровые пробки.



Кроме того, заторы из авто наблюдались и внутри страны. К примеру, на объездной дороге в Мелитополе уже с утра застряли десятки машин. Такая же ситуация складывалась на выезде из Запорожья. Кроме того, автомобильные пробки образовались на границе Украины с Венгрией и Словакией, в районе КПП Тиса и КПП Малый Березный. Ближе к обеду ситуация ухудшилась – особенно много автомобилей было на узких дорогах с двумя полосами.



В пропускном пункте Каланчак была зафиксирована одна из самых больших пробок в День Конституции – сотни украинцев решили отправится на короткий отдых в Крым, однако простой в очереди испортил весь праздник. Вообще, эксперты неоднократно советовали украинцам в короткие уикенды пользоваться общественным транспортом – к примеру, поездом или электричкой, чтобы сэкономить время в пути и насладиться отдыхом.