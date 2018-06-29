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В День Конституции на украинской границе образовались многокилометровые пробки

29.06.2018 10:20
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В День Конституции на украинской границе образовались многокилометровые пробки

Тысячи украинцев сожалеют о том, что на День Конституции решили отдохнуть за границей. Как передает replyua.net со ссылкой на Politeka, накануне, 28 июня, на украинской границе, в пунктах пропуска, образовались многокилометровые пробки. 

Кроме того, заторы из авто наблюдались и внутри страны. К примеру, на объездной дороге в Мелитополе уже с утра застряли десятки машин. Такая же ситуация складывалась на выезде из Запорожья. Кроме того, автомобильные пробки образовались на границе Украины с Венгрией и Словакией, в районе КПП Тиса и КПП Малый Березный. Ближе к обеду ситуация ухудшилась – особенно много автомобилей было на узких дорогах с двумя полосами. 

В пропускном пункте Каланчак была зафиксирована одна из самых больших пробок в День Конституции – сотни украинцев решили отправится на короткий отдых в Крым, однако простой в очереди испортил весь праздник. Вообще, эксперты неоднократно советовали украинцам в короткие уикенды пользоваться общественным транспортом – к примеру, поездом или электричкой, чтобы сэкономить время в пути и насладиться отдыхом. 



Теги: Донбасс, граница, День Конституции
 
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