З 1 липня на українців чекають нові суми в чеках

29.06.2018 18:52

З 1 липня підприємства торгівлі і сфери послуг в разі відсутності монет дрібних номіналів будуть проводити округлення сум в чеку при розрахунках готівкою.

Про це повідомив директор департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко.

«НБУ впевнений, що правила округлення будуть застосовуватися справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків, – підкреслив він. – Застосування правил округлення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян і дасть можливість скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу понад 90 млн грн на рік».

Такий ефект вдасться досягти завдяки припиненню з 1 липня карбування і випуску в готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і продовження карбування і випуску лише монет номіналами 10 і 50 копійок.

Монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, введені в обіг раніше, і надалі будуть використовуватися як засіб платежу. Нацбанк Спеціально не вилучатиме з обігу ці монети і вони будуть перебувати в обігу необмежений період часу до окремого рішення правління НБУ.

Округлення буде застосовуватися лише в разі відсутності монет дрібних номіналів при розрахунках готівкою. У разі наявності у покупця монет дрібних номіналів, він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві здачу цими номіналами. Тільки в разі відсутності монет зазначених номіналів, і у покупця, і у продавця буде застосовуватися правило округлення загальної суми покупки в чеку.

«Банки повинні приймати у громадян монети дрібних номіналів без будь-яких обмежень, обмінювати на монети і банкноти інших номіналів, а також видавати клієнтам монети дрібних номіналів при наявності їх в залишку операційної каси», – додав Віктор Зайвенко.

При цьому, округлення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.

Округлення торкнеться тільки загальних сум розрахунків готівкою в чеку і розрахунків в акті про видачу коштів або іншому документі, який оформляється при поверненні коштів у разі повернення товару.

Округлення відбуватиметься за такими правилами:

– сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, округляється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

– сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, округляється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Підприємства торгівлі та сфери послуг, які застосовують касові апарати, під час проведення готівкових розрахунків повинні вказувати в чеках загальні суми до округлення і після округлення.

Округлення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) в значенні цих термінів, визначених законодавством.

Источник: https://from-ua.com