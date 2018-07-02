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Гройсман назвал "минималку", которую может выдержать бюджет Украины
Премьер-министр уверен, что украинцев "передержали" на минимальной зарплате
Внеочередное повышение минимальной зарплаты в Украине до 4100-4200 грнявляется чувствительным вопросом. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Обозревателю".
"Это очень чувствительный вопрос. Вы знаете, что я являюсь инициатором и сторонником повышения заработной платы в Украине. Вообще считаю, что людей передержали на минимальной зарплате, и это огромная проблема. Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем", – заверил Гройсман.
Он пояснил, что повышение "минималки" влияет на государственный сектор, а для повышения зарплат в государственном секторе надо перебалансировать бюджет.
"Это также нагрузки для небольших предприятий. Здесь необходимо говорить на языке цифр. ... Сейчас наши расчеты показали, что 3723 грн – это то, что сегодня может выдержать наша экономика. Я постоянно это мониторю, постоянно над этим работаю. Если появятся какие-то другие параметры, обязательно об этом скажу", – заявил Гройсман.
Как известно, с 1 января 2018 года в Украине увеличены минимальные зарплаты. Согласно госбюджету, "минималка" выросла до 3723 грн в месяц.
В то же время, ранее президент Украины Петр Порошенко призывал правительство повысить минимальную зарплату второй за год – до 4100-4200 грн. Кабмин в целом поддержал эту инициативу. Премьер-министр Владимир Гройсман при этом подчеркнул, что "минималка" вырастет еще раз только в случае успешного развития экономики.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, минимальная зарплата, Гройсман
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