Ищем варианты: Гройсман рассказал, каких цен на газ ждать украинцам

02.07.2018 11:20

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международные партнеры требуют, чтобы в Украине была единая цена на газ

Глава правительства отметил: «Сейчас для промышленности она дороже, чем для населения. Мы пытаемся найти формулу, чтобы цена была, с одной стороны, справедливой, а с другой — умеренной для украинских граждан».

По словам Гройсмана, сейчас промышленность покупает газ приблизительно за 10 тыс. грн за тысячу кубометров, в то время, как для населения цену ограничили 7 тыс. грн.

Премьер добавил: «Международные партнеры считают, что на этом можно делать пересортицу, злоупотреблять и порождать коррупцию. И, в принципе, они правы — такие риски есть. Но 10 тысяч — для большинства граждан цена непомерная. Я уже год сдерживаю цену на газ, и сейчас меня больше всего интересует, как сделать так, чтобы украинский гражданин не ощутил на себе изменений в цене».

В то же время он уточнил: «Я занимаю достаточно жесткую позицию в переговорах, чтобы защитить наших граждан».

При этом глава правительства не назвал ни одной цифры и не подтвердил слухи, что с октября газ для населения может стоить 8,822 грн за кубометр: «Никаких цифр пока нет, давайте немножко подождем. Нет окончательной формулы. Мы ищем варианты с нашими партнерами».

Источник: https://donpress.com