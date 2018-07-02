- Верховный суд оставил Азарова без пенсии22:35
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Парубий рассказал, когда с депутатов снимут неприкосновенность21:05
- "Украинская Чечня": в словах Путина о Донбассе увидели угрозу20:48
- За чертой бедности: как выживают старики в «серой зоне»20:30
- Украинские военные освободили еще один город20:13
- Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер19:50
- Супрун рассказала, как продвигается подписание деклараций с семейными врачами19:30
- Украинцев ждет аномальная погода в ближайшие 30 лет19:15
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие18:32
Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое лето
Медики поделились важными советами, которые помогут сохранить здоровье летом.
На днях украинские синоптики сообщили, что июль будет самым жарким за последние несколько лет и температура воздуха в некоторых регионах страны прогреется аж до 50 градусов.
С одной стороны прогнозы синоптиков могут порадовать, так как это значит, что можно будет вдоволь накупаться и хорошо загореть на речках или море. Но с другой - такая жара может стать причиной ухудшения самочувствия, а для сердечников она и вовсе несет серьезную угрозу.
Как с минимальными потерями для здоровья перенести жаркое лето?
1. Иметь при себе бутылку с водой. Когда воздух сильно нагревается, а солнце палит, организм человека теряет жидкость. В результате этого может развиться обезвоживание, которое приближает старение и в целом негативно отражается на здоровье. Поэтому медики советуют всегда брать с собой минеральную воду без газа и каждые 10-15 минут делать пару глотков.
2. Не употреблять алкоголь. Помимо того, что спиртное - это яд для организма, специалисты указывают на его негативное воздействие на головной мозг человека, когда после пары бутылок пива или нескольких рюмок крепкого алкоголя утрачивается способность контролирования самого себя. Будучи пьяным, человек может обгореть на солнце, получить тепловой удар, утонуть в открытом водоеме даже на незначительной глубине.
3. В период с 11 утра до 15:00 не выходить на улицу. Это правило касается не только пребывания на пляже, но и вообще на улице, особенно, если градусник показывает +35°C и выше. Если выхода на улицу не избежать, тогда следует надевать головной убор и наносить солнцезащитный крем на открытые участки тела, а также соблюдать правила, указанные выше.
Прислушайтесь к советам врачей и возьмите их рекомендации на заметку, скорее всего, они пригодятся вам этим летом, которое обещает быть очень жарким.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, лето, жара
- Боевики рассмешили соцсети новыми угрозами ВСУ07:38
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"07:28
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек07:19
- Враг остался без водовозки: бойцы ООС мастерским сверхточным ударом разнесли технику "ДНР". ВИДЕО07:05
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер19:50
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие18:32
- «Свобода от Захарченко»: в «ДНР» сократили время «комендантского часа»17:41
- В «ДНР» заявили о восстановлении газораспределительной станции под Новоазовском15:40
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- Гороскоп на 3 июля 2018 года07:48
- Боевики рассмешили соцсети новыми угрозами ВСУ07:38
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"07:28
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек07:19
- Враг остался без водовозки: бойцы ООС мастерским сверхточным ударом разнесли технику "ДНР". ВИДЕО07:05
- Верховный суд оставил Азарова без пенсии22:35
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Януковича «застукали» в компании Дмитрия Медведева на мундиале21:55
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- Названы пять эффективных методов от сонливости18:00
- Осторожно! Врачи перечислили пять заболеваний, возникающих от кондиционера15:05
- Как женское тело реагирует на ″неправильного″ мужчину рядом14:35
- США столкнулись с нашествием супербактерий13:41
- Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое лето13:24
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса