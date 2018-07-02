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Песков: Путин не будет обсуждать с Трампом принадлежность Крыма

02.07.2018 16:37
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Песков: Путин не будет обсуждать с Трампом принадлежность Крыма

Президент России Владимир Путин не намерен обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос аннексии Крыма.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил: «Президент России неоднократно заявлял, что в повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России».

По его словам, Путин готов искать компромиссы только по некоторым вопросам.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, Крым, трамплин
 
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