- Верховный суд оставил Азарова без пенсии22:35
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Парубий рассказал, когда с депутатов снимут неприкосновенность21:05
- "Украинская Чечня": в словах Путина о Донбассе увидели угрозу20:48
- За чертой бедности: как выживают старики в «серой зоне»20:30
- Украинские военные освободили еще один город20:13
- Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер19:50
- Супрун рассказала, как продвигается подписание деклараций с семейными врачами19:30
- Украинцев ждет аномальная погода в ближайшие 30 лет19:15
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие18:32
Президент РФ озвучил своё однозначное решение по крымскому полуострову
РФ намерена отстаивать свое мнение: оккупация Крыма является законной и данный вопрос обсуждаться на международном уровне не должен.
Как сообщает replyua.net, об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина. По его словам, вопрос о признании СШАзаконной аннексию Крыма является закрытым для обсуждений. Также Дмитрий Песков подчеркнул, что сам президент РФ уже не единожды упоминал и объяснял во время бесед, что крымский вопрос на повестке дня уже давно не стоить и стоять не будет, поскольку это решённый вопрос. Крым – это часть России, считает президент. Однако, всё остальные темы, не касающиеся крымского полуострова – это вопросы, которые требуют консенсуса, поэтому РФ согласна идти на диалог и поиск совместных решений.
Отметим, что, по заявлению Пескова, президент РФ также считает, что вопрос аннексии Крыма не должен помешать стране наладить отношения с США. Песков считает, что между Москвой и Вашингтоном и без данной темы стоит множество вопросов, позиции в которых сильно рознятся. Тем не менее различие в решениях по тем или иным резонансным темам «не должно препятствовать налаживанию двухстороннего диалога». Напомним, что встреча президента США и президента РФ должна пройти 16-го июля, во время которой главы государств собирались обсудить крымский вопрос. Также отметим, что в прошлом месяце Дональд Трамп якобы назвал Крым российским, на фоне чего и разгорелся новый скандал.
Теги: Россия, Донбасс, президент, полуостров
- Боевики рассмешили соцсети новыми угрозами ВСУ07:38
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"07:28
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек07:19
- Враг остался без водовозки: бойцы ООС мастерским сверхточным ударом разнесли технику "ДНР". ВИДЕО07:05
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер19:50
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие18:32
- «Свобода от Захарченко»: в «ДНР» сократили время «комендантского часа»17:41
- В «ДНР» заявили о восстановлении газораспределительной станции под Новоазовском15:40
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- Гороскоп на 3 июля 2018 года07:48
- Боевики рассмешили соцсети новыми угрозами ВСУ07:38
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"07:28
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек07:19
- Враг остался без водовозки: бойцы ООС мастерским сверхточным ударом разнесли технику "ДНР". ВИДЕО07:05
- Верховный суд оставил Азарова без пенсии22:35
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Януковича «застукали» в компании Дмитрия Медведева на мундиале21:55
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- Названы пять эффективных методов от сонливости18:00
- Осторожно! Врачи перечислили пять заболеваний, возникающих от кондиционера15:05
- Как женское тело реагирует на ″неправильного″ мужчину рядом14:35
- США столкнулись с нашествием супербактерий13:41
- Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое лето13:24
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса