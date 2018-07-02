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Супрун рассказала, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев
С 1 июля более 150 медучреждений начинают получать финансирование по модели "деньги за пациентом"
С начала июля в Украине стартует новый этап реформы здравоохранения: медучреждения начинают получать деньги за пациентов и некоторые медицинские услуги станут бесплатными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Начинается июль – очень продуктивный месяц в сфере здравоохранения. Во-первых, в этом месяце все коммунальные (149) и частные (12) медучреждения, которые подписали договора с НСЗУ в первой волне, начнут получать финансирование по модели "деньги за пациентом"", – говорится в сообщении.
Супрун сообщила, что уже сегодня эти медучреждения начинают работать по новым стандартам. Вместе с этим вступил в действие новый список услуг, которые украинцам должны предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры. Эти услуги будут бесплатными для каждого пациента.
Диагностика и лечение. Семейные врачи, терапевты и педиатры должны наблюдать за вашим состоянием здоровья пациента, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.
Пакет бесплатных анализов и исследований. В него входит общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, электрокардиограмма, быстрый текст на беременность, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.
Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненной беременности. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направляет беременную к акушеру-гинекологу.
Осмотры детей до 3-х лет. После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотры в два года и 1 осмотр в три года.
Паллиативная помощь. В обязаности врача входит наблюдения и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома.
"Кроме того, среди обязанностей вашего врача – вакцинация, профилактические осмотры, визиты домой (по решению врача), рецепты на лекарства и медицинские справки", – отметила Супрун.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, медицина, реформы
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