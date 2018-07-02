"Украинская Чечня": в словах Путина о Донбассе увидели угрозу

02.07.2018 20:48

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина должна договориться с "Л/ДНР", как когда-то Россия договорилась с Чечней. Однако Путин умалчивает, что Россия перед подписанием договора с Чечней практически стерла ее с лица земли.

Такое мнение высказал известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский в интервью сайту "Апостроф".

"Лично для меня как жителя Донецка это прозвучало очень оскорбительно. Я никогда не думал, что мой регион превратят в Чечню и будут его называть украинской Чечней. Я никогда бы не желал Донбассу стать украинской Чечней", - подчеркнул журналист.

"Может, кому-то такая идея нравится, мы же помним, что произошло с Чечней. Путин же избежал этого момента, он прямо об этом не говорил. Лишь на словах рассказал, что вроде бы с Чечней пошли на уступки, подписали какой-то договор. Но ведь перед тем, как подписать этот договор, Чечню стерли с лица земли, а город Грозный, который сейчас есть – это не тот город Грозный, который был в 1994 году. Абсолютно на том же месте построен абсолютно другой город. Там снесены те здания, которые были, и построены совершенно другие", - напомнил он.

По словам Казанского, жители Донецка вряд ли хотели бы стать "донецкой Чечней": "Чтобы их стерли с лица земли, а потом, в лучшем случае, что-то на этом месте построили новое. А, возможно, и ничего бы не построили".

Отметим, что президент РФ Владимир Путин сравнивал Донбасс с Чечней, в частности, в недавнем интервью австрийскому телеканалу ORF.

Источник: https://from-ua.com