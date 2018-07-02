Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля

02.07.2018 10:04

2 июля, в понедельник, в некоторых областях Украины температура воздуха понизится до минимальных отметок, а в большинстве регионов пройдут сильные ливни. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на западе страны в ночные часы столбик термометра опустится до 13 градусов, днем будет около 17 градусов тепла.



Прохлада задержится в Украине еще на один день, и только в среду синоптики обещают незначительное потепление. Сильные дожди прогнозируются в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Максимальное количество осадков и сильные грозы синоптики прогнозируют в Житомирской, Волынской и Ровненской областях.



Средняя температура воздуха по Украине - +17… +24 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах Украины, где столбики термометров будут показывать от +13 до +20 градусов. Во вторник, 3 июля, ожидается потепление на пару градусов.