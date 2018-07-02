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Всего 800 грн: революционное изобретение украинского хирурга перевернет медицину
Украинский врач-нейрохирург Алексей Нелхопочин анонсировал уникальную конструкцию, с помощью которой можно заменять сломанные позвонки в шейном отделе позвоночника. Разработкой революционной системы врач занимался несколько лет.
Как сообщается, протез работает следующим образом: во время операции травмированный участок удаляют, а на его место ставят тубу из титанового сплава, концы которой крепят к целым костям. Затем увеличивают высоту протеза до необходимого изгиба спины.
Полость внутри тубы заполняется частями собственной кости человека, которые смешаны с гранулами специальной керамики. Себестоимость самой конструкции составляет всего 800 гривен. Однако потребуются десятки тысяч для того, чтобы получить лицензии и разрешения на производство.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, изобретение, хирург, медицина
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