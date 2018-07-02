За чертой бедности: как выживают старики в «серой зоне»

02.07.2018 20:30

Жители прифронтовых городов Донбасса с трудом сводят «концы с концами». В связи с боевыми действиями многие покинули свои дома, а оставшиеся испытывают огромные трудности — финансовые и бытовые. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Не смогли уехать и начать «новую» жизнь в основном люди пожилого возраста. Старикам очень тяжело бросать свои дома, да и попросту некуда ехать. Вот уже 5 год они вынуждены засыпать и просыпаться под звуки войны, которая совсем рядом, слишком близко… Но и это не вся беда. Пенсионеры, оставшись в одиночестве — их дети уехали и сами нуждаются в финансовой помощи на новом месте — выживают на скудную пенсию. Зимой особенно тяжело — дома отапливать стало сложно. Газопроводы были уничтожены еще в 2014 году, электрическая сеть не выдерживает нагрузок и работает нестабильно, а уголь слишком дорогой для бюджета пожилого человека: тонна угля стоит около 3 тысяч гривен.

Старики еще помнят Вторую мировую, помнят голод, который всегда сопровождает войны, и очень боятся остаться без еды.

Источник: https://donpress.com